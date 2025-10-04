Líneas de investigación en relación a linchamiento

El fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, informó que siguen tres líneas de investigación en relación con el linchamiento y quema de los cuerpos de cinco personas en Santa María Texcatitlán, municipio ubicado en la Sierra Flores Magón.

Las indagatorias están dirigidas hacia un probable tema vinculado al cobro de “gota a gota”, un delito que consiste en préstamos que luego son utilizados como extorsión; a un posible robo al interior de la comunidad.

Sin embargo, mencionó que por las entrevistas que han recabado con las autoridades municipales de Santa María Texcatitlán, “se están decantando” por las dos primeras; es decir, por un caso de “gota a gota” o robo.

El pasado martes 2 de octubre fueron hallados los cuerpos de cinco personas calcinadas y el vehículo en el que viajaban también fue incendiado. Esto, tras la denuncia de la desaparición de cinco personas en esta comunidad de Oaxaca.

Rodríguez Alamilla aseguró que ya tienen información de personas que participaron en este evento, pero por la propia secrecía de la investigación rechazó dar más detalles.