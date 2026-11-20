Advertimos que pronto conoceríamos el tamaño real del mercado mexicano de telefonía móvil. Resulta que ya tenemos nuevas cifras, pero también un pequeño problemita.

Los números siguen sin cuadrar y parece que algunos operadores todavía cuentan líneas como quien presume seguidores en Instagram, aunque la mitad sean fantasmas.

The Competitive Intelligence Unit (The CIU), encabezados por Ernesto Piedras, estiman que México cerró septiembre de 2026 con 153.1 millones de líneas móviles activas. Son 7.6 millones menos que los 160.7 millones registrados al cierre de 2025.

Una ligera caída de 4.7 % que, según la consultora, está relacionada parcialmente con el registro obligatorio de líneas vigente desde enero. Parece que ponerle nombre y apellido a una tarjeta SIM tuvo efectos secundarios.

El desglose tampoco tiene desperdicio. Telcel terminó septiembre con 81.8 millones de líneas, AT&T con 23.3 millones y Movistar con 19 millones. Los tres perdieron clientes, mientras los operadores móviles virtuales (OMV) alcanzaron 29 millones de líneas, con crecimiento anual de 7.2 %.

Entre estos últimos destacan Izzi, Mega y Bait, con aumentos de 59.3 %, 31.9 % y 17.3 %, respectivamente. Mientras los operadores tradicionales adelgazan, los virtuales parecen estar en esteroides. Sin embargo, The CIU todavía pronostica que México cerrará 2026 con 153.6 millones de líneas móviles.

En contraste, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) reportó que, al 4 de noviembre, existían 100.296 millones de líneas vinculadas y prevé depurar alrededor de 25 millones de líneas en desuso antes de terminar el año.

The CIU nuevamente aclararon que su estudio se basa en reportes financieros que (supuestamente) pasan por estrictos controles contables y auditorías, me parece increíble que se siga considerando que el mercado mexicano tenga tal dimensión.

Luego entonces, confirmamos que las cifras no coinciden entre lo que espera la CRT y lo que estima The CIU.

Pero más allá de la discrepancia sobre el número total de líneas, creo que vale la pena reflexionar sobre el papel de la CRT que, con una intervención decidida y pese a no ser parte de su objetivo original, ha podido cumplir con el mandato de ley y al mismo tiempo ha puesto orden en un mercado que tenía un crecimiento desordenado

Al poner en claro el tamaño y vigencia de las líneas móviles, los contratos de prepago (donde vive el anonimato) han caído y el pospago ha ganado participación. El registro obligatorio ya tuvo efectos que podrían terminar siendo más relevantes que la propia identificación de usuarios.

Según The CIU, este segmento cayó 5.2 % anual y terminó septiembre con 122.3 millones de líneas.

En contraste, el postpago creció 9.9 % hasta alcanzar 28.9 millones. Para los operadores, el pospago representa una relación comercial más estable y potencialmente mayores ingresos recurrentes. Para los usuarios, significa comparar contratos competitivos antes de enamorarse de una promoción.

La portabilidad también está moviendo el tablero. Bait ganó 369 mil 80 líneas netas durante el tercer trimestre, superando las 257 mil 704 de Telcel. Movistar sumó 112 mil 115, mientras AT&T perdió 276 mil 861. Los demás OMV registraron una pérdida conjunta de 462 mil 38 líneas. Así que tampoco todos los virtuales están viviendo su momento de gloria.

Sin embargo ¿Cuántas líneas nuevas generan ingresos sostenibles y cuántas simplemente brincan de promoción en promoción? Tener millones de líneas no necesariamente significa tener millones de clientes rentables.

Por ello, sería saludable que cada operador publicara una conciliación entre sus líneas iniciales, altas, bajas y cierre del periodo.