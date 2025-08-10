Lingotes de oro no enfrentarán aranceles de Trump

Una nueva política por parte de la Casa Blanca para dictaminar que las importaciones de lingotes de oro no deberán enfrentar aranceles será emitida pronto, de acuerdo con información de Bloomberg.

El medio informó que la Casa Blanca emitió el martes una declaración escrita con la intención de aminorar la incertidumbre en los mercados y ofrecer claridad respecto a los aranceles aplicables al oro, luego de un fallo de una agencia reguladora.

El anuncio de esta política provocó una corrección en los precios de los futuros del metal, que habían registrado ganancias previas en el Comex de Nueva York, mientras que la cotización al contado en Londres retrocedió a 60 dólares la onza.

La exclusión del oro en los aranceles del 25 % que enfrentan otros metales como cobre, acero y aluminio actualmente, se da gracias a su papel único como moneda mundial y activo financiero, según la declaración que hizo a Bloomberg la Casa Blanca.

La aclaración por parte de la administración de Trump se dio con la intención de impulsar de nuevo al mercado que estaba congelando los envíos por temor a un arancel sobre las importaciones de oro.