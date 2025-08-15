Lista Concanaco para participar en la reforma

El sector terciario, a través de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), alzó la mano para participar activamente en el proceso de reforma electoral y aseguró que tienen una lista de propuestas clave que presentarán.

Por una parte, plantean que haya voto directo y representación territorial real de minorías. Lo que implica que todos los cargos de representación popular se definan por voto directo en distritos o regiones claramente delimitadas.

Como segundo punto, plantean el facilitar la creación de partidos con arraigo comunitario, para lo cual piden eliminar obstáculos desproporcionados para la formación de nuevos.

En tercer lugar, afirman que se requieren financiamiento con reglas claras en el que incluyen disminución del financiamiento público a partidos, transparencia y vigilancia estricta en el financiamiento privado y establecer límites reales, con topes en aportaciones individuales por persona física.

La cuarta propuesta es que se acceda a cargos por mérito, no por privilegios, lo que dará más espacios a personas íntegras y capaces que no dependan de redes partidistas ni cuotas.

En quinto sitio, piden asegurar la presencia de jóvenes en las candidaturas, decisiones estratégicas y espacios institucionales.

Como sexta propuesta está la continuidad de políticas públicas, para que estas no dependan de un cambio de administración, cada sexenio, siempre y cuando haya una visión de Estado.

Finalmente, consideran necesario que el árbitro electoral tenga autonomía, independencia técnica y financiera del órgano electoral, “sin presiones de actores políticos e implementación y mejoras electrónicas”.