“Aquí estoy lista para lo que viene, estoy lista para dar la madre de todas las batallas a favor de los que menos tienen”, manifestó Xóchitl Gálvez Ruiz en su visita a Cuautitlán Izcalli, Estado de México, donde se reunió con militantes de los tres partidos que la postularán como candidata presidencial.

Además, hizo un reconocimiento al excanciller Marcelo Ebrard, a quien calificó como “un hombre bien intencionado”.

Ante la militancia, la responsable de la construcción del Frente Amplio por México reprochó la falta de resultados del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de la violencia y el crimen organizado. Dijo que los criminales están atosigando a productores del campo con el “cobro de piso”.

La virtual candidata presidencial recalcó que “lo que viene es cómo le hacemos para recuperar la paz y la tranquilidad en el país”.

Además, reiteró su llamado a la unidad y recomendó a la gente que no se pelee por defender a un político. “Yo el consejo que les doy es: no se peleen por los políticos, hay que exigirle a los políticos que resuelvan los problemas, pero no se peleen entre familias, porque no podemos seguir abonando a la división y a todo lo que de alguna manera no ha dado resultados”.

Allá él si quiere que lo maltraten

Así también, Xóchitl Gálvez refutó al exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien afirmó que hubiera sido una “incongruencia vital” platicar con ella sobre su posible incorporación a la oposición.

La responsable de la construcción del Frente Amplio por México dijo que respeta la decisión del excanciller de mantenerse en Morena, pero expresó que “allá él” si quiere que lo maltraten en ese partido.

“Y ¡o lo invité, él tomó su decisión. Yo estoy tranquila. (…) No es incongruente hablar con una persona. Yo digo que si él quiere que lo maltraten, pues allá a él, pero es una decisión de cada quien; yo le respeto a Marcelo, le reconozco, yo con él siempre tuve un diálogo de altura. (…) Él tomó una decisión y está bien, no

Xóchitl dice no estar en contra del Tren MayaPreviamente, Gálvez acudió a dar un informe en el que aseguró que deja la Comisión de Asuntos Indígenas con cero rezago legislativo.

Fue hablando de esta comisión con la que abrió su discurso, pues para ella los derechos de los afro-mexicanos y los pueblos indígenas son muy importantes.

“El Tren Maya, yo no estoy en contra de esta obra, yo solo quiero que se respeten los derechos de los habitantes a los que no les notificaron qué iba a pasar con sus tierras”.