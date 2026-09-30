Listos los coordinadores de Morena

Morena terminó con el nombramiento de sus 17 coordinadores estatales para la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, quienes eventualmente serán sus candidatos a la gubernatura en cada estado.

Los nombramientos perfilan a quienes podrían representar al partido y sus aliados en la próxima contienda electoral. Sin embargo, todavía no constituyen candidaturas formalmente registradas ante las autoridades electorales.

De los nombrados, en Nayarit y Quíntala Roo, salió un coordinador emanado del PVEM, dejando fuera completamente a las propuestas del PT; pero ademas solo en San Luis Potosí se rompieron relaciones e irá únicamente Morena a las elecciones para gobernador.

Los últimos siete se designaron en un solo día, en una jornada maratónica, para que Morena pueda transparentar esta semana las encuestas que la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó hacer públicas.

Malestar y reclamos

La elección de los coordinadores no estuvo exenta de malestar por parte de la militancia en varios estados, ni de señalamientos a sus militantes elegidos

Pero los reclamos de los aspirantes no designados no fueron tantos como en Tlaxcala, con la designación de Ana Lilia Rivera, donde hasta la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández, tuvo que pedir orden ante los gritos.

Dejan fuera a Clouthier

Luego siguió Nuevo León, donde la designación de Clara Luz Flores dejó fuera a Tatiana Clouthier y al senador Waldo Fernández. Mientras Clouthier se negó a responder si acompañaría a Flores en su campaña, Fernández dijo que para él estuvo bien ganada la encuesta.

En Sonora el escenario fue diferente: “¡Va a perder!”, gritó la senadora María Guadalupe Chavira de la Rosa, mientras se aplaudía a Lorenia Iveth Valles Sampedro por su nombramiento. Luego, en declaraciones a la prensa, Chavira dijo que la designación de Valles “fue una imposición del gobernador Durazo”.

Dos horas después llegó el nombramiento de Manuel Cota como coordinador en Baja California Sur, una designación donde la reunión previa fue reventada por la aspirante Milena Quiroga y sus simpatizantes, quienes salieron del salón de nombramientos.

“¡Tiempo de mujeres!”, gritó Chavira de la Rosa, de nuevo inconforme con los nombramientos. En ese momento, Ariadna Montiel pidió unidad a los militantes, ya que “el adversario quiere todo el tiempo manchar al movimiento”.