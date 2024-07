Llama a jueces a no usar como excusa: plata o plomo

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los jueces que no usen como excusa el “plata o plomo” para liberar presuntos delincuentes los fines de semana.

“Dicen: ‘es que es plata o plomo’. Si el juez está en esa circunstancia, que pida su cambio, que pida protección, que busque un trabajo en un despacho, pero que no se use eso como excusa”, dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este martes 23 de julio, en Palacio Nacional.

El presidente acusó que por corrupción, los jueces liberan a presuntos delincuentes los fines de semana, en los llamados “sabadazos”.

“La lámina de ‘sabadazo’ es una vergüenza. ¿Cómo es posible que de lunes a jueves liberen a 58 y el fin de semana 192, cómo se explica eso?”, indicó.

Esperamos buenos resultados de atletas

Y al manifestar que “esperamos buenos resultados”, López Obrador confió este lunes en que los atletas de la delegación mexicana que participará en los Juegos Olímpicos de París 2024 obtengan medallas.

Recordó que ya se tienen los recursos para darles los apoyos correspondientes una vez que regresen de Francia.

Rechaza que vaya a heredar déficit

En otro tema, el mandatario federal rechazó que su administración vaya a heredar a la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, un gran déficit y poco margen de maniobra en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2025, como aseguran analistas económicos.

“No están informados (los analistas) y ya la gente lo sabe, sabe que la economía de México está bien y no hay nada que temer”, dijo López Obrador.

Y tras ser cuestionado sobre el asesinato de Milton Morales, López Obrador expresó sus condolencias por el asesinato del comisario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y aseguró que no habrá impunidad y los responsables serán detenidos y enjuiciados.Pide a habitantes que no apoyen a “las bandas”Ante hechos de violencia registrados en los Altos de Chiapas, el presidente Andrés Manuel López Obrador puntualizó que “hay movilización”, pero en los límites con Guatemala, y pidió a los pobladores que no apoyen a las bandas que se enfrentan.

En su conferencia mañanera del martes 23 de julio, en Palacio Nacional, López Obrador indicó que los hechos se han registrado en la Sierra, en los límites con Guatemala: Chicomuselo, Motozintla y Frontera Comalapa.

“Aprovecho para enviarles un saludo y un mensaje a la gente para que no participen apoyando a ‘las bandas’, porque lo que está sucediendo en esa región de Chiapas es que hay dos grupos que están confrontados, y entonces quieren tener bases de apoyo de las comunidades”, dijo el mandatario.