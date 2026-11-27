El candidato presidencial del partido de ultraderecha Vox, Santiago Abascal, calificó el jueves al jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, como “el gran buitre que hay en España”, lo que motivó que la candidata del izquierdista Frente Amplio, Ada Colau, saliera en su defensa.

“El gran buitre que hay en España está justo a mi izquierda, es el presidente del Gobierno que ha impulsado la inmigración masiva, que ha disparado los precios de la vivienda”, dijo Abascal durante el debate entre los cuatro principales candidatos a la Presidencia en las elecciones del próximo domingo, tras una pregunta de Colau sobre los fondos buitre en el bloque dedicado a vivienda.

Sánchez se quejó con un “ya está bien” y enseguida Colau salió en defensa del jefe del Ejecutivo.

Deplorable su estilo político

“Me parece una vergüenza que en la política se pueda normalizar que se insulte de la manera que lo hace usted, señor Abascal”, le dijo, al tiempo que calificó de “deplorable su estilo político”.

A continuación, Sánchez agradeció el apoyo de Colau y que reivindique “la buena política” basada en la “argumentación” y no “desde la mentira”, y le reprochó a Abascal que ese tipo de ataques son propios de un “reality” y no de un debate.