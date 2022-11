Llama AMLO a evitar las descalificaciones

Este lunes el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, expresó que hay que confiar en la ciudadanía, en su criterio propio, esto referente a las amenazas lanzadas por parte de la gobernadora Layda Sansores al senador Ricardo Monreal.

En su tradicional conferencia de prensa la Mañanera, el líder nacional de Morena comentó que este tipo de acciones no llevan ningún beneficio, además de calificar estas maneras como de mal gusto, donde los únicos afectados son los creadores, porque minan su propia confianza con la población.

Tras expresar su afecto por la mandataria estatal, dijo que “no debería hacerse eso, no hace falta. Mire cómo les fue a la chachalaca, la guacamaya. Eso no funciona, no afecta”.

En ese mismo sentido, agregó, “a veces tiene efecto de boomerang, perjudica a quien suelta ese tipo de cosas. No afecta políticamente, hasta puede beneficiarlo, sin duda es de mal gusto”.

Sin embargo, también expresó su respeto para Monreal, de quien dijo, lo conoce desde hace 25 años, cuando él decidió romper con el PRI y buscar la candidatura opositora al gobierno de Zacatecas.

López Obrador también recordó que entonces se filtraron versiones en su contra e incluso desde la Presidencia se le hizo llegar un expediente sobre vínculos con el crimen organizado que, tras leerlo y no encontrar ninguna imputación seria, determinó desestimarlo y respaldar la candidatura de Monreal cuando López Obrador era dirigente del partido.