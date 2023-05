Llama AMLO a no caer en la manipulación

Este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a no dejarse manipular, a ejercer su derecho a la democracia, y así terminar con las cúpulas de poder y elitismo que limitan y menosprecian al pueblo.

“Nada de manipulación, que cada quien vote por lo que le dicte su conciencia y que no estén vendiendo el futuro de los hijos, que no hipotequen el futuro de las nuevas generaciones, que voten con libertad pensando siempre en la transformación, en la justicia, la libertad, que no se deje la gente manipular”.

Sin embargo, confió en que estas elecciones en puerta se van a dar en completa libertad, elecciones limpias.

En este contexto, pidió dejar atrás la forma de hacer política de antes y la fabricación de candidatos que, sin experiencia ni conocimiento de los problemas de la población, son postulados.

“Ya eso no, cuidado con eso y cuidado también con la compra del voto y materiales y la entrega de pollos, patos, cochinos, marranos, puercos y el frijol con gorgojo, traficando con la pobreza de la gente y un caudal de mentiras. Si gano voy a hacer un puente en este poblado, pero no hay río. Vamos también a hacer el río”, expresó.

También alertó sobre candidatos que en las campañas se construyen con pura publicidad y son candidatos que aparecen más que las Sabritas o la Coca-Cola, “tengan cuidado”.

Pide esperar para fijar reglas en Morena

Además, aseguró que respeta el señalamiento del canciller Marcelo Ebrard, quien pidió fijar ya las reglas para las “corcholatas” de Morena rumbo a las elecciones 2024, pero recordó el manejo de los tiempos en política.

“Eso en su momento, sí, pero hay que esperar, es muy importante, por ejemplo, para los jóvenes, primero que sepan la importancia que tiene el manejo de los tiempos en política, política es tiempo”.

Rechaza desaparecer sección

En otro tema, López Obrador rechazó desaparecer la sección “Quién es quién en las mentiras de la semana” de sus mañaneras como recomienda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA) y calificó esta recomendación como una injerencia.

A pregunta expresa en su conferencia de prensa, el mandatario federal planteó que, en lugar de desaparecer esta sección, debería de desaparecer la OEA, pues aseguró que es una “organización palera” que no sirve para nada y que solo se ha dedicado a avalar todos los actos autoritarios en contra de gobiernos legales y populares de la región.

Felicita a todas las madres de México en su día

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió una felicitación a todas las mamás por este 10 Mayo.

“Muchas felicidades, buenos días, ánimo; primero enviar de manera cariñosa una felicitación a todas las mamás de nuestro país, las que están en el extranjero, a todas las madres de México, y fraternalmente a todas las mamás en el mundo. De manera muy especial, ayúdenme, ayúdenme a las mamás que viven en las comunidades indígenas”, dijo.

En medio de instrumentos musicales, el presidente López Obrador externó su cariño a las madres campesinas, obreras, trabajadoras domésticas, periodistas, artesanas, artistas, a las que se dedican a la cultura, ciencia, investigación y empresarias, entre otras.

“Las que tienen que trabajar al mostrador en sus tiendas, pero también en los mercados, en los tianguis, a todas las mamás también, también a los que se dedican a la importación de justicia, a las mamás que trabajan como servidoras públicas. Desde luego a las enfermeras mamá”.