Llama Arriaga “mentiroso” a titular de la SEP

El extitular de la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP, Marx Arriaga, reviró al secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, quien afirmó que los libros de texto de primaria no destacaban el papel de las mujeres y que el exfuncionario se negaba a realizar cualquier cambio por considerarlo “traición al legado de López Obrador”.

“¡El humilde rostro de un mentiroso! Reto a Mario Delgado a que muestre un oficio en donde se me indique la inclusión del tema ‘Las mujeres en la historia’. No se hundan más. Acepten que mintieron. El magisterio no es tonto. Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto”, expresó Arriaga en sus redes sociales tras los señalamientos.

Delgado Carrillo dijo en entrevista que hubo diferencias de trabajo con Arriaga, quien se negaba a realizar cualquier cambio a los libros de texto, pese a las recomendaciones de maestros y pedagogos.

“Había, desde mi punto de vista, que cualquier modificación que se hiciera era un agravante, era tirar por tierra todo el modelo de la nueva escuela mexicana y nunca hemos tenido esa intención. Un libro es un instrumento vivo”, comentó en relación al exfuncionario.

El titular de la SEP señaló que el libro de historia de primaria de tercero a sexto grado carecía de la participación de las mujeres en los contenidos, algo que no podía pasar desapercibido en esta época que vivimos que “es tiempo de mujeres”.