Llama Bolaños Cacho al PT a mantener unidad

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños Cacho, llamó al Partido del Trabajo (PT) para que mantenga la unidad, después de que en el proceso de selección de coordinadores estatales que realizaron en conjunto con Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), no se les asignó ningún espacio.

“Es necesario mantenernos juntos, es necesario mantenernos en unidad, es necesario que, yo le he dicho muchas veces, en la vida nadie es indispensable, pero todos somos necesarios, y más cuando vamos a un proceso electoral, el más grande en la historia de nuestro país… mi llamado al PT es que nos mantengamos juntos”, comentó.

Además, aseguró que el proceso se llevó a cabo con transparencia y se escogieron a los mejores perfiles de la coalición.

“Ha sido un buen proceso, ha habido transparencia… son perfiles que ganaron las encuestas, que tienen presencia territorial, lo cual yo lo celebro, y esperemos que pasando estos nombramientos de coordinadores, pueda haber anuncios en torno a la unidad de los tres partidos que formamos parte de esta coalición”, comentó.