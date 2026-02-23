Llama Claudia a la calma tras bloqueos por muerte de capo

Tras la muerte de “El Mencho” en un operativo en Tapalpa, Jalisco, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que esto derivó en bloqueos y otras reacciones.

Afirmó que existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados e hizo un llamado a la calma.

Enfatizó que las redes sociales del Gabinete de Seguridad informarán de forma permanente; acotó que en la mayor parte del territorio las actividades se llevan con “plena normalidad”.

Finalmente, la mandataria reconoció al Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fuerzas Armadas y Gabinete de Seguridad por sus labores en el operativo.

“Trabajamos todos los días por la paz, la seguridad, la justicia y el bienestar de México”, concluyó la presidenta.

Evita hablar de abatimiento de “El Mencho”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que el Gabinete de Seguridad va a informar sobre la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes durante un operativo.

“En un momento va a informar el Gabinete de Seguridad”, dijo Sheinbaum Pardo tras la entrega de programas para el Bienestar.

Al insistirle sobre el abatimiento de “El Mencho”, la mandataria insistió en que dará información el Gabinete de Seguridad.

¿Qué mensaje manda a la ciudadanía?, se le preguntó ante los bloqueos de la delincuencia registrada en varios estados.

“Va a informar el Gabinete de Seguridad en un momento”, respondió.