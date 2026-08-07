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Llama CNDH a limitar dispositivos en aulas

Agosto 07 del 2026
La CNDH apuesta por fortalecer convivencia presencial. Cortesía
La CNDH apuesta por fortalecer convivencia presencial. Cortesía

Ante la creciente presencia de niñas, niños y adolescente en entornos digitales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó a los distintos niveles de gobierno a diseñar políticas públicas que garanticen espacios urbanos seguros y escuelas presenciales equipadas, donde se limite el uso de dispositivos digitales en las aulas y se priorice el aprendizaje vivencial para niñas, niños y adolescentes.

En un comunicado. el organismo que dirige Rosario Piedra señaló que las tecnologías de la información y la comunicación forman parte fundamental de la vida cotidiana de personas jóvenes, niñas, niños y adolescentes, al facilitar el acceso al conocimiento, la comunicación, la participación y el ejercicio de diversos derechos.

Menores expuestos a riesgos

Sin embargo, advirtió que la creciente presencia de estos sectores de la población también los expone a riesgos que pueden afectar su seguridad, desarrollo integral, salud mental y bienestar.

Ante este panorama, subrayó que la protección de personas jóvenes, niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales es una responsabilidad compartida entre las familias, las instituciones educativas, las autoridades de los tres órdenes de gobierno, las empresas tecnológicas y la ciudadanía en general.

Consideró fundamental impulsar espacios de participación y convivencia fuera de las pantallas mediante actividades lúdicas, recreativas, culturales, artísticas y deportivas, al señalar que estas prácticas contribuyen al desarrollo físico, emocional, cognitivo y social, fortalecen habilidades socioemocionales y fomentan la creatividad, la autoestima, la disciplina, el trabajo en equipo, la solidaridad y el respeto a la diversidad.

Condenan dichos de diputadas locales

En otro tema, la CNDH expresó su preocupación por las declaraciones de las diputadas locales de Puebla, Nayeli Salvatori Bojalil y Grace Palomares Ramírez, al considerar que sus comentarios sobre las personas adultas mayores constituyen una violación a los derechos humanos, una manifestación de edadismo y un acto de violencia institucional.

El organismo señaló que las expresiones difundidas en redes sociales, en las que las legisladoras se burlaron del envejecimiento al afirmar que las personas mayores “huelen a baúl” y “se están pudriendo”, rebasan los límites de la libertad de expresión y se convierten en discursos de odio y estigmatización.

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