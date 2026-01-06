Llama CSP a unidad nacional por las amenazas de Trump

Ante las recientes amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre posibles nuevas operaciones militares o intervenciones en países como Cuba, Colombia e incluso México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el verdadero límite a cualquier intento de injerencia externa es el pueblo y su fortaleza, por lo que llamó a mantener la unidad nacional y una defensa firme de la soberanía.

Durante su conferencia, la mandataria fue cuestionada sobre hasta dónde pueden llegar las advertencias del mandatario estadounidense y quién podría poner un freno a una política exterior basada en la fuerza.

Al respecto, Sheinbaum sostuvo que la historia, la Constitución y la cohesión social del país son los principales frentes a cualquier amenaza.

En ese contexto, la mandataria informó que este fin de semana sostuvo conversaciones con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, así como con el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, diálogo del cual surgió un pronunciamiento conjunto para rechazar la intervención de Estados Unidos en Venezuela y reiterar la apuesta por una salida pacífica al conflicto.

Aclaró que el presidente de España lo buscó y acordaron seguir hablando.

Organismos deben asumir rol activo

Señaló que ante la escalada de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, los organismos multilaterales deben asumir un papel activo, entre ellos la ONU y OEA.

Indicó que este lunes se llevó a cabo una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU y que este martes habrá un encuentro de la Organización de Estados Americanos (OEA), espacios en los que México fijará su posición en favor del diálogo y en contra de cualquier acción militar unilateral.

Al ser cuestionada sobre los señalamientos de funcionarios estadounidenses que han vinculado la operación en Venezuela no solo con la captura del presidente Nicolás Maduro, sino también con los intereses energéticos de ese país, el petróleo, Sheinbaum consideró que detrás del conflicto subyace el control de los recursos naturales.

No obstante, planteó que la alternativa a la confrontación no es la fuerza, sino una mayor cooperación regional.

No creo que Trump tome muy en serio invasión a México

Además, dijo que no considera que el presidente Donald Trump tome en serio una posible invasión a México, como ha amenazado en diversas ocasiones.

“Son formas de hablar del presidente Trump. Yo no creo en la invasión. No creo ni siquiera que sea algo que ellos lo estén tomando muy en serio”, dijo.

Añadió que la inseguridad y la violencia que se vive en México no se resolverá con una posible intervención de Estados Unidos en el país, como ocurrió en Venezuela el fin de semana pasado.

Lee posicionamiento

Así también, reiteró su rechazo a la intervención de Estados Unidos y subrayó que cada nación tiene el derecho inalienable de decidir su modelo político, económico y social, sin presiones externas.

La mandataria enfatizó que la soberanía y la autodeterminación de los pueblos no son opcionales ni negociables, sino principios fundamentales del derecho internacional que deben respetarse siempre, sin excepciones.

Por otra parte, agradeció el mensaje emitido por el expresidente Andrés Manuel López Obrador tras el ataque de Estados Unidos en Venezuela para detener al presidente Nicolás Maduro, al considerar que se trató de un pronunciamiento “contundente” y acorde con la tradición mexicana de defensa de la soberanía y la no intervención.

Sheinbaum destacó la relevancia del posicionamiento del exmandatario ante un hecho que calificó como grave en el ámbito internacional.

En 2026, presupuesto histórico de un billón de pesos

Finalmente, la presidenta de México destacó que en 2026 se destinan más de un billón de pesos a los mexicanos a través de los programas para el Bienestar, con lo que se garantizan todos los derechos respondiendo al principio de la Cuarta Transformación de “por el bien de todos, primero los pobres”.

“Un billón de pesos, 2026, este año, dedicado a las y los mexicanos con el principio de la Cuarta Transformación, por el bien de todos, primero los pobres; y la garantía de los derechos del pueblo de México, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el acceso a la vivienda, y los programas del Bienestar”, destacó en la conferencia matutina Las mañaneras del pueblo.

Este año, expuso, se implementarán dos nuevos apoyos: uno para útiles y uniformes de niñas y niños de primaria; y uno de transporte para estudiantes de educación superior en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

“Ahora hay una beca única especial para útiles y uniformes para todos los niños y niñas de primaria y la beca Gertrudis Bocanegra que en este momento es para los jóvenes de Michoacán que estudian en educación superior, que es para transporte, y el objetivo es poco a poco ir creciendo esta beca para los jóvenes de educación superior”, detalló.