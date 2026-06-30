Llama Döring a FGR reabrir caso de la Casa Gris

El diputado federal y vocero del grupo parlamentario del PAN, Federico Döring, exigió a la FGR no dar “chairo carpetazo” al caso de la de denominada Casa Gris, que presuntamente José Ramón López Beltrán obtuvo derivado de facilitar negocios entre Pemex y la empresa Baker Hughes en Estados Unidos.

“Hoy nos enteramos que Pemex otorgó más contratos de manera reciente con Claudia Sheinbaum; se trata de un convenio por 7 mil 580 millones de pesos a la empresa Baker Hughes en la gestión del violentador de mujeres y hoy exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla”, declaró.

Döring dijo que el escándalo de Víctor Rodríguez, cuando fue director general de Pemex, será una nueva prueba de fuego para la presidenta de México.

“Y con sus mentiras de que con ella llegaron todas las mujeres, si no se le procesa penalmente por la Fiscalía del Estado de Morelos por violencia intrafamiliar, la única explicación lógica sería la impunidad para ese violentador a cambio de no revelar los secretos de las tranzas y delitos de los hijos de AMLO”.

Jorge Triana Tena, vocero del CEN PAN, mencionó que la corrupción se asoma cada vez más en los gobiernos de Morena, donde Pemex, los contratos y los hijos de López Obrador “siempre tienen un común denominador”.

“Al PAN no se la ha olvidado la manera millonaria en la que viven los hijos de AMLO, ya quedó atrás aquella época del departamento de Copilco o la modesta vida en Tabasco; hoy son viajes a Japón y compras en tiendas de alta gama”.

La diputada local del PAN, América Rangel, insistió en que la presidenta debe impedir que los hijos de AMLO “sigan metiendo mano en las decisiones, contratos y acuerdos de Gobierno con empresas, empresas que son de sus amigos”.