Llama Fox a una gran alianza opositora

El expresidente Vicente Fox hizo un llamado a trabajar fuerte en una gran alianza opositora para “partirle la ma… a Morena” y echarla para afuera.

En el Encuentro Nacional Juvenil de Acción Nacional, planteó el impulso de la gran alianza entre las fuerzas de oposición para enfrentar a Morena en las elecciones de 2027.

“Esta cruzada la estamos haciendo en el alma de México, por eso tenemos ya integrados los partidos políticos demócratas o medio demócratas, como el diablillo del PRI”.

En el Centro de Congresos y Convenciones de esta capital hidrocálida, ante más de 5 mil jóvenes panistas de todo el país, explicó que en esa alianza no necesariamente van a escoger con los que más simpatizan, pero sí se aliarán a los que sean demócratas, que sean oposición clara, gente que cree en México y en los valores de la civilización occidental.

“Con eso basta para superar todas las demás divisiones que puede haber, para unirnos en un solo esfuerzo y partirle la ma… a Morena en el 2027”.

En el evento, destacó que la meta en las elecciones que vienen es que cuando menos ningún partido político tenga mayoría, y que el presupuesto de México quede bien resguardado con congresistas demócratas.

“No queremos 70 años de Morena; los tenemos que largar y echar para afuera”.

El expresidente llamó a los jóvenes a cabalgar por México, como él lo hizo en el 2000, y a construir una gran nación.