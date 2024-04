Llama Gálvez a jóvenes a defender la democracia

En un encuentro con estudiantes, profesores y personal administrativo del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), la candidata a la Presidencia de la República por el PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, convocó a los jóvenes a defender la democracia del país.

En el auditorio “Raúl Baillères”, de esta casa de estudios, la ingeniera recordó las viejas prácticas como el “ratón loco” y cuando se “embarazaban” urnas, lo que ahora constituye delitos electorales.

“Eso me lleva a pedirles que tenemos que defender la democracia, jóvenes. A ustedes no les tocó esa etapa del ‘ratón loco’, por ejemplo, donde ya le daban una boleta cruzada a una persona, la iba y la depositaba a la urna y regresaba la boleta en blanco. Había todo un sistema de mañas para comprar el voto, para coaccionar el voto, que pues creo que con la creación del INE eso quedó atrás”, expresó.

En su mensaje, agradeció a los miles de ciudadanos que en toda la república han marchado para defender al Instituto Nacional Electoral (INE), un organismo que se creó para proteger el voto libre y secreto de los mexicanos.

En el acto, también denunció que está enfrentando una elección de Estado, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador, todos los días, interviene en la elección y la ataca diciendo que ella quitará los programas sociales.

Habla sobre caso de su hermana encarcelada

Ante estudiantes del Instituto Tecnológico Autónomo de México, la candidata presidencial opositora, Xóchitl Gálvez Ruiz, habló por primera vez en su campaña del caso de su hermana, que está encarcelada como presunta integrante de un grupo de secuestradores.

La abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México señaló que pese a que lleva 12 años en prisión, sin sentencia, nunca ha utilizado sus cargos públicos para tratar de liberarla.

“Yo no sé si es culpable, no sé si es inocente. Ella dice que es inocente, yo le creo porque es mi hermana, pero será un juez el que determine si es culpable, y si es culpable lo va a pagar, de eso tengan la certeza. En estos 12 años no he usado mi cargo como senadora para buscar impunidad”, remarcó.

Con la voz entrecortada, narró que visita constantemente a su hermana en prisión, y eso le ha permitido conocer la situación que prevalece en las cárceles.

“No es un tema fácil para mí, pero lo voy a abordar, porque conozco las cárceles por dentro. Cada semana estaba en Santa Martha Acatitla y la visité en una cárcel de alta seguridad, y me queda claro lo duro que es la cárcel”, señaló.