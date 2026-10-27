Llama Higinio Martínez cáncer a la corrupción

El presidente del Senado, Higinio Martínez Miranda, llamó a la presidenta Claudia Sheinbaum a impulsar una cruzada anticorrupción con medidas más enérgicas y contundentes, luego de la renuncia de la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, por incurrir en presunto conflicto de interés y corrupción.

En conferencia de prensa, el presidente de la Cámara de Senadores sostuvo que los señalamientos sobre hechos “bochornosos” protagonizados por Taddei deben abrir una reflexión sobre problemas que persisten en las instituciones: la corrupción, el despilfarro, los presuntos acuerdos económicos irregulares y la ambición por el dinero público.

Se deslinda morena

Sin embargo, deslindó a Morena del “cochinero” en el INE exhibido en medios de comunicación, pues dijo que las conductas son de las personas.

“Morena no está al frente del INE. Es una ciudadana que fue designada por la Cámara de Diputados, como consejera del INE, y luego la decisión fue de los consejeros del INE. No tiene nada que ver Morena en este asunto, la verdad”, expresó.

Higinio Martínez cuestionó que sean los periodistas quienes, mediante sus investigaciones, denuncien posibles irregularidades y aporten pruebas sobre la actuación de gobernantes y funcionarios públicos.

“¿Por qué tienen que ser los periodistas los que denuncien y encuentren pruebas de corrupción de los gobernantes y funcionarios públicos?”, planteó, al señalar la necesidad de que las propias instituciones asuman una mayor responsabilidad en la detección y sanción de conductas indebidas.

El senador insistió en que es urgente poner en marcha un programa que permita enfrentar el problema con mayor determinación.

A su juicio, el país requiere una “cirugía radical” que permita enfrentar las prácticas que desvían recursos, debilitan la confianza pública y obstaculizan el funcionamiento de las instituciones.

El presidente de la Mesa Directiva pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum que exista un “programa anticorrupción” para prevenir el delito con medidas “más radicales”.