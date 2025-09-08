Llama Iglesia a cuidar el planeta y medio ambiente

La Iglesia católica hizo un llamado urgente a cuidar el planeta y el medio ambiente, y “pasar de la contemplación pasiva de quienes pretenden defender al medio ambiente, a la vocación concreta del cuidado de la creación”, que, dijo, toca hábitos, economías y relaciones humanas.

A través de su editorial Desde la Fe, la Iglesia indicó que este es un llamado que habla un lenguaje que comprende el planeta entero: el del cuidado como misión.

Labor

En ese sentido, la Arquidiócesis de México explicó que ha reforzado dicho llamado a través de la Comisión de Ecología, mediante talleres, actividades, estrategias conjuntas con instituciones académicas y algunas entidades de gobierno. Aunado a ello, recordó las palabras del papa León XIV, quien señaló que “somos criaturas entre las criaturas, no creadores”. “No se trata de ‘hacer algo ecológico’, sino de cambiar los estilos de vida, los modelos económicos y las decisiones públicas hacia el cuidado”, expresó.