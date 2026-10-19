Llama Iglesia a fomentar respeto en redes sociales

La Iglesia católica lamentó que las redes sociales se han convertido en espacios de burla, descalificación y ataques personales. Afirmó que hay personas que aprovechan la escasa regulación de los espacios digitales para convertir la confrontación en un espectáculo del que incluso obtienen beneficios económicos.

“La fe no necesita del odio para ser defendida. Necesita cristianos dispuestos a dar un testimonio firme de ella en todos los espacios, incluido detrás de una pantalla”, expresó.

A través desde su editorial publicada en Desde la Fe, recordó que papa León XIV hizo el llamado de ir “a reparar las redes” digitales, inspirado en los primeros apóstoles, a quienes Jesús llamó mientras remendaban sus redes de pesca. El pontífice invitó a construir en estos espacios relaciones auténticas, sanar vínculos rotos y superar la lógica de la división y la polarización.

“En ocasiones, pareciera que provocar indignación genera más atención que promover el entendimiento. Esta realidad plantea un desafío a la misión de la Iglesia. Hoy, anunciar a Jesucristo nos pide estar presentes también donde la fe es cuestionada y donde las personas han perdido la capacidad de escucharse.

“Y no es que debamos responder a cada provocación o querer imponer nuestras convicciones; más bien se trata de mostrar, mediante el testimonio, que es posible defender la verdad sin recurrir a la violencia”, afirmó.

La Iglesia mencionó que reparar las redes significa reconocer que detrás de cada pantalla hay una persona cuya dignidad merece respeto, incluso cuando piensa o cree de manera distinta. Significa también comprender que la misión digital no consiste en ganar discusiones ni acumular seguidores, sino en abrir caminos para el encuentro.

Aseguró que la paz que se desea para las calles nace de construirse en las conversaciones. Por lo que ninguna convicción religiosa se fortalece mediante el insulto, y ninguna diferencia justifica convertir a otra persona o a una religión en objeto de desprecio.

Bajo esta convicción, la Arquidiócesis Primada de México impulsa la Megamisión 2026, del 18 de octubre al 22 de noviembre, con el lema “Uno en Cristo, unidos en la misión”. Sus cuatro ambientes -construcción de la paz, defensa de la vida, ecología y, por primera vez, misión digital- manifiestan la vocación de llevar el Evangelio a las realidades donde las personas conviven y enfrentan sus mayores desafíos.

“Este gran evento del que se desprenden decenas de actividades a nivel parroquial y arquidiocesano, arranca este domingo en el marco del aniversario número 100 del Domingo Mundial de las Misiones. Para la Iglesia, la misión comienza cuando la fe se convierte en una presencia capaz de transformar la vida de quien sufre, defender la dignidad humana o tender la mano a quien piensa distinto”, detalló.