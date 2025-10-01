Llama Luisa Alcalde unidad en Morena

La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, señaló que debe prevalecer la unidad en el movimiento, previo al proceso de elección de candidaturas para los comicios de 2027, ya que de lo contrario sería hacerle el “juego al PRIAN”.

En conferencia de prensa en Guanajuato, fue cuestionada sobre la presunta rivalidad entre figuras destacadas en la entidad como Ricardo Sheffield y Emmanuel Reyes, que podrían competir en la próxima elección.

“En nuestro movimiento hay una pluralidad de mujeres y hombres que vienen de diferentes luchas y que pueden tener puntos de vista distintos, pero todos tenemos que cuidar a Morena, cuidar la unidad de Morena, cuidar a nuestro movimiento porque muy por encima de nuestras propias aspiraciones, que pueden ser legítimas el proyecto es lo más importante”, subrayó.

Ante las preocupaciones de que ingresen perfiles de otros partidos, recordó que se creó la Comisión de Evaluación que se encargará de revisar estos perfiles para determinar si pueden entrar al partido.