Llama Mario Vázquez a defender las libertades

En el marco del XII Foro Parlamentario Iberoamericano, que se realiza en Madrid y en donde participan legisladores de América Latina y España, senadores del PAN denunciaron que la democracia en México se encuentra en riesgo a causa del populismo en el gobierno de Morena, la cooptación del Poder Judicial y la colusión con el crimen.

El senador panista Mario Vázquez, alertó “sobre las amenazas que enfrenta nuestra democracia, debemos empezar reconociendo nuestras debilidades. Cuando la democracia ofrece pocos resultados frente a la inseguridad, la desigualdad o la falta de justicia, la ciudadanía pierde confianza”.

Argumentó que sobre esa frustración prosperan las soluciones simplistas. Los populismos y la promesa de que concentrando el poder pueden resolverse mágicamente los problemas complejos.

Dijo que en México hoy se viven estas tensiones. En 2024, la coalición gobernante obtuvo alrededor del 54 % de los votos para la Cámara de Diputados y alcanzó el 63 % de las curules.

El senador del PAN, agregó que en México, además, enfrenta la expansión del crimen organizado y su creciente capacidad para intimidar e incidir en la vida política. “Cuando el Estado no logra contener este poder o incluso cuando se coluden, se pierden no solo la seguridad, sino también el espacio para la democracia”.