Llama Montiel a no perder el rumbo en Morena

La presidenta del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ariadna Montiel Reyes, llamó a los militantes de ese partido a mantener su respaldo al actual gobierno, a evitar confrontaciones por postulaciones y cargos, y a luchar contra lo que calificó como embate de la derecha nacional e internacional.

Al conmemorar el 15 aniversario de la creación de Morena, en el Auditorio Nacional, Montiel destacó que ese partido defiende el bien común por sobre el individualismo que plantea la derecha y que ha ganado terreno en el continente en los últimos años.

“Morena tiene frente a este momento la responsabilidad histórica de respaldar a nuestra presidenta, de mantener viva la organización y de estar cerca del pueblo. No podemos permitir que los cargos nos alejen de las causas, ni que el poder nos aleje de la gente”.

Rinden homenaje a fundadores del partido

Ante las diferencias públicas en la reciente elección de coordinadores estatales de la defensa de la transformación y la soberanía nacional, el gobernador de Sonora, Francisco Alfonso Durazo Montaño, presidente del Consejo de Morena, expresó que dicho partido político, el PT y PVEM están “moralmente obligados” a continuar juntos con el fin de conformar coaliciones amplias, incluyentes y ganadoras.

Al tomar la palabra durante la celebración del 15 Aniversario del Movimiento de Regeneración Nacional, el mandatario estatal afirmó que continuar con esta alianza no solo es por la propia conveniencia y fortaleza política morenista, más bien porque los objetivos superiores de la alianza continúan vigentes.

“Lo que está en juego es algo más que un simple ciclo electoral, es la continuidad de un proyecto de transformación que millones de mexicanas y mexicanos siguen como propio y es su única esperanza, Aquí cabemos todos. Es la hora de caminar juntos”.

Durazo Montaño advirtió que una división interna es el error que están esperando sus adversarios y que la derecha nacional e internacional están asediando el proyecto de transformación en México.

Hizo un llamado a los simpatizantes y militantes del partido guinda a respaldar “sin regateo alguno” a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Diputados acusan “boicot” y no logran llegar a aniversario

Pese a tener varios autobuses dispuestos para llevarlos al Auditorio Nacional, las y los diputados de Morena no lograron acudir al festejo por su XV aniversario, luego de que la oposición les boicoteó el plan.

Desde un día antes, el coordinador de Morena en San Lázaro había logrado un acuerdo para recorrer para el martes la comparecencia de la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcenas, que estaba programa para el miércoles. Asimismo, logró adelantar el debate de tres dictámenes el mismo martes, e incluso, alcanzó un acuerdo “de buena fe” para que los grupos parlamentarios debatieran solo una ronda y tres reservas por partido, a fin de acortar el tiempo de la sesión.

A la conmemoración de los primeros 15 años de Morena acudieron los gobernadores de Baja California, Baja California Sur, Campeche, de la Ciudad de México, Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, y Zacatecas.

Del gabinete presidencial, estuvieron presentes, entre otros, César Yáñez, subsecretario de Gobernación; y Cuitláhuac García, actual titular del Cenagas; además de los coordinadores de la defensa de la transformación en los 17 estados donde habrá elecciones en 2027; y Andrés Manuel López Beltrán, el hijo del expresidente.

“Andy” acude al Auditorio Nacional

Mientras Sinaloa se ausentó, Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente y fundador del movimiento, Andrés Manuel López Obrador, acudió a la celebración por el aniversario de Morena en el Auditorio Nacional.

Este, permaneció sentado en las primeras filas.

Mientras Carolina Rangel, secretaria general del partido, nombró a todos los gobernadores emanados del partido que integran el presidium, se notó la ausencia de la representación de Sinaloa.