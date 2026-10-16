Llama organismo a garantizar integridad de policías

El organismo Causa en Común informó que las movilizaciones y asesinatos de agentes documentados muestran la urgencia de atender sus condiciones de trabajo y protección.

En su informe señaló que se debe revisar los mecanismos de prevención de riesgos, atención de amenazas, equipamiento y apoyo a las familias.

“Fortalecer a las policías exige proteger a sus integrantes y, al mismo tiempo, asegurar una actuación profesional, supervisada y respetuosa de los derechos humanos.

“Para revertir el abandono de las policías y el deterioro de la seguridad pública se propone promover el nombramiento de mandos civiles en las corporaciones policiales”, refiere el organismo.

Indicó que tanto el Secretariado Ejecutivo del SESNSP como el CNSP deben cumplir con sus responsabilidades de diseño y seguimiento de las directivas nacionales para el desarrollo policial, determinando la distribución de competencias.