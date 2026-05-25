Llama PAN a manifestarse contra persecución política a Maru Campos

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, convocó a la ciudadanía a expresar su indignación frente a la “persecución política” impulsada por Morena contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, mediante el “uso faccioso de las instituciones del Estado”.

El dirigente panista afirmó que millones de mexicanos observan con preocupación cómo el oficialismo utiliza todo el aparato del Estado para intentar intimidar y desgastar a gobiernos de oposición, mientras protege y encubre a personajes de Morena señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Jorge Romero llamó a los ciudadanos a alzar la voz, desde cualquier lugar donde se encuentren, en defensa de la gobernadora Campos “y de todas aquellas personas que hoy son víctimas del abuso de poder del oficialismo”.

El líder nacional del PAN señaló que la ciudadanía ya comenzó a darse cuenta del doble rasero de Morena: mientras persiguen a quienes combaten al crimen organizado, mantienen protección política hacia personajes cercanos al oficialismo acusados de presuntos vínculos con grupos criminales.