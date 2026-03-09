Llama Rosario Piedra erradicar violencias

Al conmemorar el Día Internacional de la Mujer, Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), afirmó que los derechos de las mujeres no surgieron de manera espontánea ni fueron concesiones otorgadas desde el poder, sino que por el contrario, son el resultado de luchas profundas, sostenidas durante generaciones, impulsadas por mujeres que, en distintos contextos, decidieron alzar la voz y transformar su realidad.

En ese sentido. Piedra Ibarra sostuvo que muchas de las mujeres que encabezaron esas luchas no aparecen en los libros de historia, porque fueron obreras, campesinas, maestras, madres, activistas y defensoras que, desde lo cotidiano, lo comunitario y la organización colectiva abrieron camino para que hoy se hable de derechos, igualdad y dignidad.

Durante la inauguración de la exposición “El camino de los derechos humanos de las mujeres”, expresó que el legado de esas mujeres demuestra que los avances en materia de derechos humanos no se construyen en solitario, sino desde abajo, desde la experiencia compartida y desde la convicción de que ninguna transformación es verdadera si no incluye a todas las personas.

“A lo largo del tiempo, las mujeres han sido protagonistas de procesos históricos que cambiaron la forma en que entendemos la justicia, la democracia y la dignidad humana. Desde las primeras voces que cuestionaron el orden establecido, hasta los movimientos que lograron que la igualdad se escribiera en las leyes, cada paso ha sido fruto de organización, conciencia y valentía”, dijo.

Manifestó que, gracias a esas luchas colectivas, hoy se cuenta con un marco jurídico más robusto, con instituciones más abiertas y con una sociedad que avanza.