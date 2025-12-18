Llama Sheinbaum a la no intervención en Venezuela

Luego que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designó al régimen de Venezuela como una “organización terrorista extranjera” y ordenó bloquear todos los petroleros que entren y salgan de Venezuela, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó al diálogo, a la no intervención extranjera y exigió a la ONU asumir su papel para evitar cualquier derramamiento de sangre, pues señaló que “no se le ha visto”.

Al inicio de su conferencia de prensa, la jefa del Ejecutivo federal señaló que más allá de las opiniones sobre el régimen del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, la posición de México siempre debe ser el exhorto a la solución pacífica de los conflictos y diálogo por la paz.

“Por la declaración de ayer del presidente Trump y la situación en Venezuela, reiteramos la posición de México acorde con la Constitución de no intervención, no injerencia extranjera, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias.

“Llamamos a que cualquier controversia internacional se utilice el diálogo y la paz y no a la intervención. Esa es nuestra posición por convicción y por Constitución, esa debe ser siempre la posición de cualquier presidente de México. Más allá de las opiniones sobre el régimen de Venezuela, sobre la presidencia de Maduro, más allá de eso, la posición de México siempre debe ser no a la intervención, no a la injerencia extranjera, solución pacífica de los conflictos y diálogo por la paz”, declaró.

Destaca interés de EU en uso de drones criminales

Asimismo, Sheinbaum Pardo celebró la segunda reunión del Grupo de Implementación de Seguridad entre México y Estados Unidos, realizada el pasado 11 de diciembre en nuestro país.

Destacó el interés de Estados Unidos para abordar el uso de drones utilizados por la delincuencia.

“Hay una serie de lineamientos que se están siguiendo, acciones, y se da seguimiento en estas reuniones. Particularmente hubo un tema que le interesó al gobierno de los Estados Unidos, que es el uso de drones por la delincuencia, entonces se tocó este tema, entre muchos otros temas”, expuso.

Indicó que estos encuentros ayudan a fortalecer la seguridad de los dos lados de la frontera y que se hace énfasis en la garantía de la soberanía de nuestro país.

Comentó que la declaratoria del mandatario Donald Trump del fentanilo como arma de destrucción masiva no se abordó en este encuentro porque se dio después.

Sheinbaum Pardo informó que se han registrado ataques con drones en contra de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Garantiza cumplir sentencia de CoIDH en caso de indígena

La presidenta garantizó también que se cumplirá con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por el caso de la violación, tortura y asesinato de la indígena Ernestina Ascencio Rosario por militares ocurrida en 2007.

A pregunta expresa en conferencia de prensa matutina, la mandataria federal recordó que este lamentable caso se registró durante el sexenio de Felipe Calderón.

“Son muy específicas las acciones que tiene que desarrollar el Estado mexicano, y las vamos a cumplir”, declaró.

CFE realiza proyectos

La presidenta de México anunció que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) iniciará en 2026 proyectos para generar 6 mil megawatts (MW) nuevos a través de la construcción de cuatro Centrales Ciclo Combinado (CCC); tres Centrales Fotovoltaicas (CFV); tres proyectos de energías limpias: dos fotovoltaicos y uno eólico; así como proyectos de inversión privada para garantizar la generación de 54 por ciento de energía eléctrica nacional por parte del Estado mexicano y de 46 por ciento para la inversión privada.

“Lo que estamos anunciando hoy es que el próximo año inicia la construcción de todas estas plantas, unas de gas, una de diésel y otras solares, para poder garantizar nuestros compromisos internacionales con la convención marco de cambio climático, eso lo hace CFE.

El próximo año, en total estamos hablando de alrededor de 6 mil MW nuevos de energía que se van a generar y una parte muy importante con fuentes renovables de energía. ¿Qué garantizamos? 54 por ciento (de la generación eléctrica) el Estado mexicano y 46 por ciento los privados, en este nuevo esquema, que tiene orden, tiene planeación y tiene garantía, incluso para el privado que quiere generar y ganó un concurso, eso es lo que estamos anunciando el día de hoy”, explicó en la conferencia matutina: Las mañaneras del pueblo.