Llama Sheinbaum a la unidad y organización

“En vez de andar gritando, vamos a organizarnos”, fue el reto que hizo la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, a la militancia de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo para salir a votar el 2 de junio masivamente.

En Zumpango, Estado de México, Sheinbaum también hizo este llamado debido a las protestas de simpatizantes en contra de candidatos a puestos de elección popular en Edomex.

“A ver si me aceptan el reto, también para aquellos que andan por ahí, en vez de andar gritando vamos a organizarnos. ¿Cómo nos vamos a organizar? Cada uno de los que estamos aquí, les propongo que vamos una lista de 10 de nuestros primos, hermanos, nuestros vecinos, y que el 2 de junio vayamos a votar todos juntos. ¿Les parece bien?”, fue el reto que hizo la candidata presidencial de Morena.

En ese sentido, Sheinbaum reiteró que no la vencen ni las mentiras ni las calumnias, porque tiene claros sus principios.

“El 2 de junio decide el pueblo de México, y les voy a decir algo porque lo he palpado por todo el país: vamos a trazar este 2 de junio. (...) vengo a comprometerme con ustedes, a decirles que este 2 de junio… y vamos a ganar y en mí siempre tendrán una mujer comprometida con el Estado de México, con Zumpango, con nuestra patria y con el pueblo de México”.

Agregó: “A nosotros no nos vencen ni las mentiras ni las calumnias, porque tenemos muy claros nuestros principios que son: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México”.

En ese sentido, Sheinbaum Pardo planteó diversas propuestas para los mexiquenses como atender el tema del agua y la movilidad.

Mayor seguridad

La candidata expuso que para lograr la paz, la justicia y la seguridad también es necesaria la coordinación entre instituciones, tal y como se logró en la Ciudad de México durante su gestión como jefa de Gobierno, en donde redujo en un 60 por ciento los delitos de alto impacto.

“Todos tienen que estar involucrados en la construcción de un país seguro y un país en paz”, agregó.

Mientras que, en el caso del agua, Claudia Sheinbaum proyectó que en conjunto con los Gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México se logrará preparar a la zona para enfrentar la actual sequía, pero también futuros casos similares.