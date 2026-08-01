Llama Sheinbaum a marinos a defender la soberanía

En Alvarado, Veracruz, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presidió la graduación de 211 ingenieros guardiamarina de la Heroica Escuela Naval Militar Generación 2022-2026 de la Secretaría de Marina, a quienes felicitó por el rango alcanzado y recordó que el pueblo de México cree y confía en ellos, ya que llevan sobre sus hombros la responsabilidad de defender la soberanía, proteger a las y los mexicanos y honrar a la patria con valores.

“Como presidenta quiero decirles algo con toda claridad: México cree en ustedes, México confía en ustedes, México sabe que cuando los necesite estarán ahí como han estado siempre las y los marinos de nuestra patria. Estoy segura de que honrarán el legado que hoy reciben y que las generaciones que vengan después, encontrarán en ustedes un ejemplo de servicio, de dignidad, de amor por su pueblo y de amor por su patria. ¡Muchas, muchas felicidades! Que tengan siempre buen viento y buena mar”, afirmó.

Destacó que la Secretaría de Marina (Semar) es una de las instituciones que más confianza inspira al pueblo de México por su cercanía en momentos difíciles como el paso de un huracán que destruye comunidades, cuando una inundación pone en riesgo a las familias, cuando hay que rescatar vidas, proteger las costas, cuidar los puertos o defender la soberanía nacional.

La jefa del Ejecutivo federal reconoció a las y los egresados de la Heroica Escuela Naval Militar, no solo por los conocimientos adquiridos, sino por tomar la decisión de servir al pueblo y a la nación; recordó que un verdadero liderazgo nace del ejemplo y que la autoridad sólo tiene sentido si se usa para servir al pueblo con honestidad y humildad.

Reconoce al almirante Raymundo Morales

Además, la mandataria reconoció al titular de la Secretaría de Marina (Semar), Raymundo Pedro Morales, al calificarlo como “un gran secretario de Marina” y lo puso como ejemplo para las nuevas generaciones.

“Un marino honesto, íntegro, preparado, comprometido con México formado en esta institución, un patriota y sobre todo un gran ser humano. Aprendan de su ejemplo porque el liderazgo verdadero se construye todos los días con disciplina, con sencillez, con honestidad y con un profundo amor por México”, expresó.

Así también, afirmó que la solidaridad y la fraternidad deben distinguir a México en su relación con el resto del mundo, no solo con sus socios estratégicos, sino con todas las naciones que enfrenten situaciones de emergencia o requieran apoyo.

Al ser cuestionada sobre las declaraciones del gobernador de Ontario, quien agradeció el envío de brigadistas mexicanos para combatir los incendios forestales en esa provincia canadiense, la mandataria sostuvo que la ayuda humanitaria de México responde a un principio de solidaridad y no únicamente a intereses estratégicos.