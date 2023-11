Llama Sheinbaum a una 4T con igualdad y unidad

Sheinbaum sostuvo un encuentro con la militancia de Morena en Nuevo León, donde respaldó los resultados de las encuestas. CP

“Nosotros somos los primeros en demandar y respetar la representación de las mujeres en el espacio público”, aseguró Claudia Sheinbaum Pardo durante su encuentro con la militancia de Morena en Nuevo León, donde respaldó los resultados de las encuestas para definir a las y los coordinadores estatales de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en nueve entidades del país, así como los criterios de género del Instituto Nacional Electoral (INE), pues subrayó que “las mujeres transformadoras podemos ser lo que queramos ser”.

Recordó que en Morena se respeta la decisión del pueblo de México, contrario a lo que sucede en otros partidos, pues aseveró que el movimiento de la Cuarta Transformación no obedece a intereses particulares.

Es por ello que en el evento con la militancia —en el que estuvieron presentes Tatiana Clouthier y el empresario Carlos Bremer—, reiteró el llamado a la unidad al interior del movimiento para sumar a toda la gente de buena voluntad que esté de acuerdo con la transformación que inició en el país desde 2018. Por otra parte, resaltó la nueva forma de gobernar, donde una de las premisas es “por el bien de todos, primero los pobres”, misma que debe evolucionar a un concepto de “prosperidad compartida”, que implica un crecimiento y bienestar equitativo para todas y todos los mexicanos.

“En Morena y en nuestro movimiento, que quede claro aquí en Nuevo León y en toda la república: manda el pueblo de México, no manda nadie más. El bastón de mando que me fue entregado por el mejor presidente en la historia de México, Andrés Manuel López Obrador, ese bastón de mando es una gran responsabilidad, representa darle continuidad a nuestro movimiento, representa conservar y ampliar el legado de Andrés Manuel López Obrador, pero representa también que nosotros en Morena mandamos obedeciendo al pueblo de México, no mandamos por intereses personales, por intereses de uno, de otro, aquí no hay acuerdos cupulares”, destacó.