Llama Trump a cerrar un comité clave para Malvinas

En plena escalada diplomática con el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas, el gobierno de Javier Milei dispuso una nueva compra de equipamiento para las Fuerzas Armadas bajo “secreto militar”, al tiempo que recibió una pésima noticia desde Washington, pues el gobierno de Donald Trump propuso disolver el comité de la ONU en el que la Argentina sostiene su reclamo por las Malvinas.

Decreto

La medida sobre el secreto militar quedó oficializada el lunes en el Boletín Oficial, mediante el decreto 1205/2026, firmado por el presidente Milei y el ministro de Defensa, Carlos Presti.

La norma no precisa qué material se adquirirá, cuál será su costo ni qué fuerza lo recibirá.

Según el decreto, la clasificación alcanza “a las operaciones contractuales necesarias para concretar las adquisiciones identificadas en un expediente del Ministerio de Defensa”. Además, en los considerandos del decreto, el gobierno fundamentó la decisión en las leyes de Defensa Nacional y de Reestructuración de las Fuerzas Armadas, además del decreto 9390/63.

Según argumentó el Poder Ejecutivo, las características del material que se busca adquirir requieren que la información sea conocida únicamente por personas autorizadas, ya que su divulgación “podría comprometer la seguridad nacional y los medios de defensa de la nación”. Un tácito mensaje a Londres.

En tanto, según una resolución publicada por Naciones Unidas, la administración Trump “solicitó la finalización del mandato” del Comité Especial de Descolonización. Es que “dejó de cumplir su propósito original”, evaluó la representante estadounidense, según lo reproduce en Buenos Aires el diario La Nación.

Solicitan fin del mandato de comisión

De acuerdo a una resolución publicada el jueves pasado por el organismo multilateral con sede en Nueva York, la representación norteamericana “solicitó la finalización del mandato de dicha comisión y calificó algunas de sus actividades como un despilfarro de recursos. Al inicio de la reunión, la representante de Estados Unidos también afirmó que el Comité Especial de Descolonización dejó de cumplir su propósito original. Si bien más de 80 antiguas colonias se han incorporado a la ONU como Estados miembros, dicho Comité ‘opera como si nada hubiera cambiado’, revisando los mismos textos cada año”, señaló.