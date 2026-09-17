Llama Trump arrestar a funcionarios corruptos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alabó la labor de su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, en la lucha contra el narcotráfico, pero insistió en que el país vecino debe fomentar más participación del sector privado en esta labor, así como incrementar inspecciones aduaneras e invertir más en sus fuerzas de seguridad.

“Reconocemos la labor de la administración de la presidenta mexicana Sheinbaum por incautar mayores cantidades de drogas, desmantelar laboratorios clandestinos y desplegar recursos adicionales de las fuerzas del orden y militares en nuestra frontera común”, escribió Trump en su determinación anual sobre los principales países de tránsito o de producción de drogas publicada este miércoles.

El mandatario estadounidense destacó también el aumento de la cooperación en materia de seguridad binacional, que considera que ha contribuido, por ejemplo, “a eliminar a algunos de los jefes de cárteles más notorios del mundo, incluido ‘El Mencho’”.

El presidente norteamericano, ademas señaló también a China en el documento, ya que afirmó que el gigante asiático “sigue siendo el mayor productor mundial de muchos de los precursores químicos utilizados para la fabricación ilícita de fentanilo, metanfetamina y otras drogas sintéticas letales”.

El republicano considera que, aunque Beijing implementó nuevos requisitos para que sus empresas obtuvieran licencias antes de exportar determinados precursores químicos a Norteamérica, “los delincuentes siguen eludiendo estos controles mediante el uso de precursores químicos no regulados” e instó al gobierno de Xi Jinping a adoptar medidas “más enérgicas”.

Retira a Venezuela de lista de países que no combaten narco

Así también, el presidente estadounidense definió la última lista de los países señalados como de tránsito o de producción ilícita de estupefacientes.

Aún así, según un extenso memorando del Departamento de Estado -basado en las medidas positivas adoptadas durante la presidencia interina de Delcy Rodríguez-, “considero que Venezuela ya no debería ser considerado un país que incumplió manifiestamente sus obligaciones en la lucha contra el narcotráfico. Espero ver avances continuos.