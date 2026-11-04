Llama UNAM a fortalecer producción nacional

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, afirmó que México necesita fortalecer su capacidad productiva para transformar la demanda y las oportunidades económicas en empleos duraderos, pues el crecimiento no depende únicamente de la inversión, sino también de la infraestructura, la energía, los equipos y los proveedores disponibles en el país.

Al inaugurar el seminario “La Teoría General, el interés y el dinero de John M. Keynes. Su pertinencia hoy”, en la Facultad de Economía, sostuvo que las condiciones productivas determinan la capacidad de respuesta del empleo ante los cambios económicos y que las decisiones adoptadas en cada etapa pueden ampliar o limitar las oportunidades futuras.

“La experiencia mexicana invita a estudiar, además, las condiciones concretas bajo las cuales esa demanda puede convertirse en trabajo: qué se produce aquí, con qué equipo, con qué energía y con qué proveedores. Esas condiciones se heredan, pero también se construyen”, señaló.