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Llama UNAM a fortalecer producción nacional

Noviembre 04 del 2026

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, afirmó que México necesita fortalecer su capacidad productiva para transformar la demanda y las oportunidades económicas en empleos duraderos, pues el crecimiento no depende únicamente de la inversión, sino también de la infraestructura, la energía, los equipos y los proveedores disponibles en el país.

Al inaugurar el seminario “La Teoría General, el interés y el dinero de John M. Keynes. Su pertinencia hoy”, en la Facultad de Economía, sostuvo que las condiciones productivas determinan la capacidad de respuesta del empleo ante los cambios económicos y que las decisiones adoptadas en cada etapa pueden ampliar o limitar las oportunidades futuras.

“La experiencia mexicana invita a estudiar, además, las condiciones concretas bajo las cuales esa demanda puede convertirse en trabajo: qué se produce aquí, con qué equipo, con qué energía y con qué proveedores. Esas condiciones se heredan, pero también se construyen”, señaló.

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