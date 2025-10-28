Llaman a abrir debate sobre la eutanasia

La asociación civil Por el Derecho a Morir con Dignidad (DMD) llamó a los legisladores a abrir el debate sobre la muerte médicamente asistida y la eutanasia en México, con el objetivo de despenalizarla y concebir un marco jurídico para su regulación.

Encuestas

Durante el conversatorio “Muerte Médicamente Asistida en México”, la presidenta de la organización, Amparo Espinosa Rugarcía, sostuvo que con base en encuestas realizadas por la asociación, 70 % de los mexicanos está a favor de la muerte médicamente asistida, la eutanasia y el suicidio asistido, “lo que fue muy sorprendente, porque la mayoría de las personas apostaban a que iba a ser una minoría y no fue así”.

Un final controlado

En ese sentido, indicó que desde la asociación se está trabajando en un Observatorio del Dolor en conjunto con universidades, “lo que puede ser muy importante, porque se sufre mucho. Las personas que se acercan a nosotros viven verdaderos calvarios que nadie les da una respuesta y teniendo datos, lo más cercanos posibles a cuánto sufrimiento hay en México, puede añadir a la causa”.

Al respecto, Columba Suinaga Romero de Terrenos, coordinadora de proyecto de DMD, señaló que “es momento que el Congreso escuche nuestras demandas, porque la muerte médicamente asistida representa para muchas personas que podrán ejercer control sobre su etapa final”.

“En ese momento podrán estar acompañadas, cuidadas, rodeadas de sus seres queridos y de profesionales comprometidos con su bienestar. Es una forma de prolongar una vida que para ellas ha dejado de ser digna”, expresó.

Sin embargo, Suinaga Romero de Terrenos reconoció que se trata de un tema complejo donde es esencial abordarlo con responsabilidad, por lo que hizo un llamado a los legisladores en México a que inicien una discusión seria, informada y transparente.