Llaman a acompañar a familias buscadoras

La Iglesia católica hizo un llamado a no permanecer indiferentes con las familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos a través de la creación de espacios para empatizar con su dolor.

A una semana del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, que se conmemora el 30 de agosto, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) invitó a las iglesias de todo el país a acoger a las familias buscadoras y acompañar sus acciones porque, dijo, “sanar esta herida también es una tarea de todos”.

“La realidad de las personas desaparecidas en México nos interpela profundamente y nos llama a poner a las víctimas de violencia en el centro de nuestro comunicar”, expresó en el marco del Diálogo Nacional por la Paz.

Acciones

Recomendó acoger a las personas buscadoras dentro de las celebraciones religiosas, de tal manera que encuentren consuelo y escucha empática en sus deseos de verdad, justicia y reparación.

Además, hizo un llamado a facilitar las condiciones para que las familias buscadoras puedan colocar buzones de paz en instalaciones de iglesias, de manera que se les pueda enviar un mensaje de esperanza y cercanía.

La Iglesia católica también pidió permitir que en las oraciones se pueda usar la categoría de “desaparecidos”, de tal modo que las familias sientan comprensión y apoyo ante el sufrimiento que viven.

“Recuperar la paz de nuestro país pasa por sanar la herida de las personas desaparecidas, cuidar como sociedad a nuestros jóvenes y repensar los acuerdos colectivos que hacen posible vivir juntos”, indicó.