Llaman a afectados a acción colectiva contra Walmart y Aurrera

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) exhortó a las personas afectadas por cancelaciones unilaterales de compras en Walmart y Bodega Aurrera a sumarse a una acción colectiva con el objetivo de defender sus derechos como consumidores.

A través de un comunicado, convocó a quienes sufrieron por la cancelación de las compras en línea realizadas los días 17 y 18 de marzo de 2025 en https://www.bodegaaurrera.com.mx y https://www.walmart.com.mx/, perteneciente a Nueva Walmart de México S. de R.L. de C.V.

Profeco informó que conforme al artículo 24, fracción III, de la Ley Federal de Protección al Consumidor, iniciará la demanda de acción colectiva, por lo que solicitó a los consumidores algunos documentos.

Los documentos deberán ser enviados a la cuenta de correo electrónico [email protected] o ser entregados de manera física en las Oficinas Centrales de la Profeco.

Los documentos solicitados son: formato de consentimiento en favor de la Profeco, identificación oficial vigente (anverso y reverso), relatoría de hechos y escrito libre firmado por la persona consumidora afectada, en el que señale modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos.