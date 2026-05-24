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Llaman a combatir el tráfico ilegal de especies

Mayo 24 del 2026
Las tortugas tienen un papel fundamental en el equilibrio ecológico. Cortesía
Las tortugas tienen un papel fundamental en el equilibrio ecológico. Cortesía

En el Día Mundial de las Tortugas que se celebra cada 23 de mayo desde el año 2000, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) hizo un llamado a combatir el tráfico ilegal de especies y pidió a la población denunciar cualquier acto que ponga en riesgo a los ejemplares.

Por medio de redes sociales, la Procuraduría a cargo de Mariana Boy Tamborrell, aseguró que trabaja para combatir este delito en México con acciones como el aseguramiento de ejemplares en peligro y recorridos de vigilancia e inspección en los ecosistemas.

De acuerdo con la autoridad ambiental, el territorio mexicano cuenta con 51 especies de tortugas: 12 son especies terrestres, 33 de agua dulce y 6 marinas. Cabe destacar que México alberga seis de las siete especies de tortugas marinas que hay en el mundo: Carey, Lora, Golfina, Caguama, Verde y Laúd.

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