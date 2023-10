Llaman a combatir la corrupción en PJF

Este miércoles desde Palacio Federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que se castigue la corrupción y a los corruptos que han encontrado cabida en el Poder Judicial, a fin de mejorar el sistema de justicia en el país.

“Tenemos que seguir insistiendo en que el Poder Judicial se moralice, que le hace falta desde hace tiempo, y ahora que ya se está atendiendo el asunto, ir al fondo”, declaró López Obrador en su habitual rueda de prensa.

“Y como con la corrupción, no es nada más castigar al corrupto, es estigmatizar la corrupción, que no se piense que eso es normal, que no se establezca como forma de gobierno, como estilo de vida, no permitirlo, eso es lo que considero que va a ayudar mucho”, dijo el Ejecutivo federal.

“Se respeta”, dice AMLO por defensa de senadora a fideicomisos

Luego de que el Senado de la República aprobó en lo general la extinción de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial, López Obrador afirmó que respeta la decisión de su ex secretaria de Gobernación, hoy senadora y ex ministra de la Suprema Corte de la Nación, Olga Sánchez Cordero, quien votó junto con la oposición en contra de esta reforma.

En ese mismo tema, insistió en que el Poder Judicial “era como el castillo de la pureza; no se sabía nada ahí, hay muchísima corrupción”, y reiteró su llamado a que los ministros expliquen “por qué ganan 700 mil pesos mensuales en un país en donde el promedio de salario de los trabajadores está en 16 mil pesos mensuales”.

Aseveró que es beneficioso el debate sobre el Poder Judicial y que fluya la información sobre su funcionamiento, su presupuesto y sus fideicomisos. “Es muy bueno para el país, que todo esto aflore, porque no se sabía nada”, dijo.

Tras referirse a declaraciones de empleados del Poder Judicial que han participado en las manifestaciones en contra de la extinción de los fideicomisos y que han dicho que ganan entre siete y ocho mil pesos mensuales, frente a los 700 mil de los ministros, mientras que manifiestan su temor a ser afectados por la reforma, López Obrador aseguró que “falta información, mucha información en los medios, por eso hacen mucho daño”.

Recalcó que la reforma al Poder Judicial no significa afectar los derechos de los trabajadores de base del sistema judicial, sino quitar privilegios a los mandos.