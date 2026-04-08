Llaman a connacionales en Líbano a salir del país

Ante la escalada de las tensiones en Medio Oriente, la embajada de México en Líbano llamó a las y los connacionales a salir del país mientras las opciones comerciales permanecen operativas.

La embajada de México también pidió a las personas mexicanas registrar su estancia en Líbano con la sección consular, a través del correo [email protected] o al teléfono (+961)04927394.

El 7 de abril, la representación diplomática de México indicó que las aerolíneas Middle East Airlines y Royal Jornadian continúan ofreciendo vuelos diarios a destinos europeos.

También puso a disposición las redes sociales de la embajada y el teléfono de emergencia y protección a personas mexicanas: Desde Líbano el 03044598 y desde México el (+961) 3044 598.