Llaman a “corcholatas” a no darse por vencidos

A 24 horas de que las “corcholatas” presidenciales terminen sus recorridos por el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los aspirantes perdedores a que “no se pongan muy tristes” y no se den por vencidos a la primera.

En este municipio afromexicano de la Costa Chica de Guerrero, el mandatario recordó sus años como opositor, donde compitió tres veces a la Presidencia de la República, y no fue fácil llegar a Palacio Nacional.

“Ahora que están compitiendo para ver quién queda como dirigente del movimiento, yo le tengo que entregar ya el bastón de mando, dentro de unos días, a los que van a quedar, sea hombre sea mujer; siempre les digo no se me desesperen mucho, porque acuérdense que yo tardé y fueron tres veces, la tercera es la vencida, para que no vayan a quedar ahí muy tristes, decir ‘no pues no quiso el pueblo ahora’”.

Acompañado por la gobernadora Evelyn Salgado y su Gabinete de Bienestar, el jefe del Ejecutivo reiteró que será el pueblo el que va a decidir, por medio de encuestas, quién lo sucederá al término de su mandato.

Plantea que Sembrando Vida se vuelva universal

En otro tema, el presidente López Obrador adelantó que enviará a una reforma constitucional para que el programa Sembrando Vida se vuelva universal.

“Antes de irme voy a enviar una iniciativa de reforma constitucional para que, así como ya se aprobó que el adulto mayor tenga suspensión y sea un derecho, y este quien esté en la presidencia tenga que cumplir con eso, porque ya se elevó a rango constitucional, así también voy a ampliar esos derechos sociales, voy a enviar una iniciativa de reforma a la Constitución y vamos a incluir el Sembrando Vida”.

El mandatario dijo que ese programa tendrá presupuesto todo 2024 una vez que haya terminado su sexenio.

Y en el tema de los nuevos libros de textos gratuito, advirtió que serán los padres de familia y los maestros, “no las autoridades corruptas”, quienes decidan si se distribuyen los libros de texto gratuitos en Chihuahua y Coahuila.

“Ya empezamos a entregarlos, en algunos estados no se va a poder, muy pocos, porque ahí se amacollaron algunos gobernadores y una gobernadora con un ministro deshonesto de la Corte, que así rápido les dio un amparo.

“Pero eso no les va a funcionar porque van a decidir al final de cuentas los padres, madres de familia y los maestros, no los gobernantes o autoridades corruptas”.

Al encabezar una reunión evaluación de programas los Programas del Bienestar, el jefe del Ejecutivo dijo que su gobierno seguirá adelante con su estrategia de educación.

En este pueblo afroamexicano, conocido como la Perla Negra del Pacífico, realiza recorridos por la Costa chica de Guerrero para supervisar los avances de los programas sociales del Bienestar.