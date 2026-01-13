Llaman a CSP incluir propuestas de oposición

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López, hizo un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum y a los legisladores del oficialismo para que tomen en cuenta las propuestas de la oposición para la reforma electoral.

“Una reforma electoral tiene que representar a todos los mexicanos y no solo a aquellos que votaron por el gobierno actual”, expresó.

Señaló que si la reforma electoral solo considera las propuestas del régimen, excluirá a la mitad de los votantes que no comulgan con su ideología.

“Pensar en una reforma que solo incluya el punto de vista de la mayoría dejaría fuera al 46 % de los mexicanos que no votaron por ellos. Los partidos integrantes de la coalición gubernamental representan al 54 % de los votantes mexicanos”, subrayó.