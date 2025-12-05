Llaman a evitar excesos de comida y alcohol

Con el inicio de las fiestas decembrinas y de fin de año también comienza un periodo en el que la convivencia puede propiciar excesos en la ingesta de alimentos y alcohol, lo que puede propiciar algunos problemas a la salud, afirmó el especialista Humberto Astiazarán García, investigador del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) de la UNAM.

Comentó que consumir alimentos con altas cantidades de calorías, además de ocasionar aumento de peso, puede detonar o agravar determinados padecimientos.

Sostuvo que el menú de las tradicionales posadas no suele caracterizarse por platillos balanceados, ya que, por ejemplo, un tamal de carne puede representar una cuarta de la ingesta calórica recomendada por día.

“Exponer nuestra salud a altos niveles de azúcar, alcohol o grasas saturadas, puede conducir al desarrollo de obesidad y diabetes”, comentó.

Aseguró que beber alcohol en exceso, además del riesgo inmediato que representa en la pérdida de nuestra capacidad de reacción, puede derivar o acentuar cuadros clínicos de gastritis, úlceras, intoxicación o enfermedad hepática.