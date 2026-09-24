Llaman a fortalecer relación bilateral

La gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García Muñoz Ledo, participó en la 5ª Convención Binacional México–Estados Unidos 2026, organizada por la American Society of Mexico (AmSoc), donde destacó la importancia de fortalecer la relación con el país vecino ante el avance comercial chino.

Durante su intervención en la mesa “La Ventaja Exportadora de México: Tecnología, Manufactura y Agroindustria”, la mandataria estatal afirmó que, en medio de las negociaciones del T-MEC, “México, Estados Unidos y Canadá tenemos que entendernos como una región comercial y aliada para poder hacer frente a la competencia desleal y proteccionismo que se da desde China”.

Guanajuato, aliada estratégica de la relación bilateral

En ese sentido, aseguró que dicha entidad ha sido una aliada estratégica en el fortalecimiento de la relación bilateral y sostuvo que compite a escala global, “porque tenemos la visión económica de exportación y de inversión como una relación que fortalece la economía y el bienestar de nuestras familias”.

Expuso que en Guanajuato existe una confiabilidad operativa para los inversionistas con garantías de seguridad, Estado de Derecho y autoridades comprometidas con los inversionistas, productores y emprendedores.