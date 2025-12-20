Llaman a funcionarios a conducirse por la derecha

El secretario de Gobierno, Edgar Maldonado Ceballos, convocó a los servidores públicos a conducirse por “la derecha”, incluidos los 36 presidentes municipales. “Este gobierno va por la derecha”, afirmó el secretario en alusión al presidente municipal de Temoac, Valentín Lavín Romero, quien acusó persecución política en su contra.

“Aquí no hay una persecución política y así como se conduce este gobierno nos debemos de conducir todos los servidores públicos, por la derecha. Eso es lo que siempre ha privilegiado la señora gobernadora -Margarita González Saravia- y si algún servidor público sale en alguna investigación involucrado, ya serán las autoridades que determinen lo conducente”, sostuvo Maldonado Ceballos en conferencia de prensa.

El secretario de Gobierno se refirió al municipio de Temoac, zona oriente de Morelos, donde la Fiscalía General del Estado ha detenido a la tesorera municipal, suegra del edil, y dos policías municipales, por su presunta colusión con la delincuencia organizada.

El edil Lavín Romero declaró que las causas penales son personales y no se deben involucrar a los familiares, por tanto, si alguien de su familia, sea quien sea, ha cometido delitos, debe ser juzgado conforme a derecho.

El secretario de Gobierno afirmó que efectivamente han existido detenciones en aquel municipio por parte de las instituciones de seguridad y el análisis de esas carpetas tiene su curso normal.

“Hay carpetas de investigación que se derivan de detenciones realizadas en aquel municipio, estos procedimientos deberán seguir su curso y si surge algo, serán las autoridades correspondientes quienes determinen lo conducente”, afirmó.