Llaman a intensificar hallazgo de padre buscador

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), expresó su preocupación por la desaparición del padre buscador José Juan Arias Corona, registrada el 28 de diciembre de 2025.

En su cuenta de X, llamó a que se intensifiquen las acciones de búsqueda, así como a que se adopten medidas de protección inmediatas en favor de su familia.

Arias Corona, junto con su esposa Maricela se han dedicado a buscar a su hijo José Juan Arias Solís, menor de 14 años, conocido como “Juanito”, desaparecido tras un operativo integrado por elementos militares y de la Guardia Nacional (GN) desde el 19 de junio de 2025.

Según Artículo 19, dicho operativo se realizó sin los mecanismos legales correspondientes, como una orden de cateo, además de que la fiscalía local omitió el cumplimiento de la ley al no activar de manera inmediata los protocolos de búsqueda y alerta amber tras el reporte.

Externó que la desaparición de José Juan Arias Corona se realizó en un clima de inseguridad y falta de protección.

Mencionó que en el momento de la desaparición, el buscador contaba con medidas de protección otorgadas por el Mecanismo de Protección Federal.

En septiembre pasado, el Comité contra la Desaparición forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió al gobierno mexicano dar respuestas en este caso y brindar apoyo y seguridad a la familia.