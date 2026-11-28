El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) llamó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a investigar de oficio los hechos denunciados por Ximena Santaolalla, quien hizo pública la violencia sexual que, según su testimonio, sufrió durante su infancia.

“Ninguna posición de poder, influencia económica, vínculo familiar o acuerdo de confidencialidad debe convertirse en un mecanismo de silencio, encubrimiento o impunidad. Los derechos de la niñez no se negocian ni pueden quedar subordinados a intereses particulares”, advirtió.

En un posicionamiento firmado por su secretaria ejecutiva, Lorena Villavicencio Ayala, el organismo pidió a la Fiscalía capitalina garantizar los derechos de la víctima, respetar su autonomía y adoptar las medidas necesarias para resguardar a cualquier niña, niño o adolescente que pudiera encontrarse en riesgo.

El silencio no significa consentimiento

Subrayó que el tiempo que una persona necesita para revelar la violencia sexual sufrida durante su infancia no resta valor a su testimonio, pues las condiciones de dependencia, el temor a no ser creída y la ausencia de redes de apoyo explican por qué muchas víctimas encuentran hasta la edad adulta las condiciones para hablar.

“El silencio no significa consentimiento, y el transcurso del tiempo no disminuye la gravedad de los hechos”, enfatizó.

El Sipinna recordó que tanto la legislación penal federal como la de la Ciudad de México establecen la imprescriptibilidad de los delitos sexuales cometidos contra niñas, niños y adolescentes.

Destacó que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al resolver el amparo directo 16/2024, reconoció la imprescriptibilidad como una medida especial de protección para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas.