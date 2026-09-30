Llaman a la ciudadanía actualizar su credencial

Ante el proceso electoral del próximo año, el Instituto Nacional Electoral (INE) llamó a la ciudadanía a acudir a los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) instalados en las 32 entidades federativas, para realizar trámites de inscripción, actualización de domicilio, corrección de datos, reposición por deterioro o renovación de credenciales para votar.

A través de un comunicado, explicó que el servicio de producción de la credencial para votar está completamente normalizado, lo que permite realizar la entrega del plástico en un plazo ordinario de máximo nueve días naturales posteriores a la realización del trámite en el MAC correspondiente.

Campaña Anual Intensa

Detalló que estas acciones se inscriben en el desarrollo de la Campaña Anual Intensa, desplegada con el propósito de conformar un Padrón Electoral y una Lista Nominal de Electores actualizados y confiables para el Proceso Electoral Federal y Procesos Electorales Locales 2026-2027, cuya etapa preparatoria inició el pasado 10 de septiembre.

Precisó que por medio de esta estrategia institucional, se convoca prioritariamente a las y los jóvenes que cumplen la mayoría de edad al día de la elección, a solicitar su incorporación al padrón durante la campaña, así como a las personas ciudadanas que requieran actualizar su domicilio.

Puntualizó que para realizar cualquier trámite, las y los solicitantes deben presentar en original acta de nacimiento, una identificación oficial con fotografía vigente y un comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.