Llaman a la oposición a crear frente rumbo al 2027

Rumbo a las elecciones de 2027, el senador Manlio Fabio Beltrones Rivera urgió a construir un frente común de los partidos de oposición para competirle a Morena y vigilar el 100 por ciento de las casillas en el país, ante el riesgo de que el partido en el poder manipule el voto a través de los programas sociales con la complacencia de un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación omiso.

“Es imposible cerrar los ojos y decir (que) no se necesita que vayamos juntos a una competencia electoral, ante lo que puede ser el manejo de una elección en donde siempre se truquea, ya sea a través de programas sociales que se están haciendo valer como electorales o con autoridades electorales que le dieron el 19 por ciento más de la votación al partido gobernante y sus aliados”, advirtió.

Postura

En un comunicado, aseguró que desde su escaño como senador independiente continuará buscando diálogo y acuerdos con todas las fuerzas políticas rumbo a las elecciones de 2027, poniendo énfasis en la vigilancia del 100 por ciento de casillas, algo que el PRI, el PAN y MC no hicieron en 2024.