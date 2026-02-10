Llaman a la unidad en aniversario de la Marcha de la Lealtad

En el marco del 113 aniversario de la Marcha de la Lealtad, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, hizo un llamado "claro y decidido" a la unidad de todas y todos los mexicanos para enfrentar, de manera conjunta, las adversidades que pongan en riesgo el bienestar de las familias y la seguridad del país.

Desde la Plaza de la Constitución, durante la ceremonia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la Sedena subrayó que la lealtad es un valor esencial no sólo de las Fuerzas Armadas, sino de toda la nación, al señalar que "la permanencia y viabilidad del Estado mexicano, firme en su soberanía, íntegro en su conformación e inmutable en su independencia", dependen de ese principio.

"Hoy que se celebra el 113 aniversario de la Marcha de la Lealtad, me honro en resaltar que las mexicanas y los mexicanos somos privilegiados de haber nacido en una tierra vasta y generosa, forjados por valores como el patriotismo que nos une, la solidaridad que nos sostiene y la valentía para enfrentar cualquier amenaza a nuestro porvenir", expresó.

Trevilla Trejo recordó que la Marcha de la Lealtad, ocurrida el 9 de febrero de 1913, quedó grabada en la memoria colectiva cuando los jóvenes cadetes del Heroico Colegio Militar escoltaron al presidente Francisco I. Madero del Castillo de Chapultepec a Palacio Nacional, en defensa del orden constitucional frente a la sublevación antimaderista.

Al citar al historiador José Cayetano Baladés, el secretario destacó que aquellos cadetes "defendían en efecto, no solo el honor del soldado y la Constitución. Defendían también el decoro y el nombre de México, la vida y la jerarquía del presidente constitucional".